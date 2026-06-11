Москва11 июн Вести.Посол Франции в Москве Николя де Ривьер назвал хорошей дискуссией встречу в МИД России. Слова французского дипломата привел ТАСС.

Речь идет о встрече глав диппредставительств Великобритании, Германии и Франции с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

У нас состоялась хорошая дискуссия сказал Николя де Ривьер

Он также добавил, что позже будет опубликовано заявление.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что послы Франции, Великобритании и Германии попросили о встрече с заместителем главы внешнеполитического ведомства России. Лавров отметил, что интересно послушать европейских дипломатов после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон говорили оскорбительные вещи о РФ, многократно переходя на личности.