Москва11 июнВести.Посол Франции в Москве Николя де Ривьер назвал хорошей дискуссией встречу в МИД России. Слова французского дипломата привел ТАСС.
Речь идет о встрече глав диппредставительств Великобритании, Германии и Франции с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.
У нас состоялась хорошая дискуссиясказал Николя де Ривьер
Он также добавил, что позже будет опубликовано заявление.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что послы Франции, Великобритании и Германии попросили о встрече с заместителем главы внешнеполитического ведомства России. Лавров отметил, что интересно послушать европейских дипломатов после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон говорили оскорбительные вещи о РФ, многократно переходя на личности.