Лавров рассказал, зачем послы Британии, Германии и Франции приходили в МИД РФ Лавров: послы "евротройки" пришли в МИД для подтверждения ультиматума в адрес РФ

Москва19 июн Вести.Единственной целью визита послов Великобритании, Франции и Германии в российский МИД было подтверждение ультиматума в адрес РФ. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров написал в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь"​​​.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что послы стран "евротройки" настойчиво просили о встрече, но, как оказалось, только чтобы еще раз напомнить об ультиматуме России.

Показательно, что лондонский ультиматум был безапелляционно подтвержден послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИД 11 июня, о которой они настойчиво просили. Это было единственной целью их визита в российское внешнеполитическое ведомство написал министр

Ранее послы Франции, Британии и Германии прибыли в МИД РФ, где их принял заместитель главы ведомства Михаил Галузин. Визит продлился полтора часа.

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи они призвали Россию согласиться на немедленное и полное прекращение огня, при этом указав, что отправной точкой для переговоров должна стать текущая линия соприкосновения на фронте. В качестве дополнительных условий были названы компенсация Украине ущерба, а также предоставление гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил.