Лавров сообщил, что послов Германии, Франции и Британии примут в российском МИД

Лавров: послы Британии, Франции и ФРГ попросили о встрече с замглавы МИД РФ Лавров сообщил, что послов Германии, Франции и Британии примут в российском МИД

Москва10 июн Вести.Послы Франции, Великобритании и Германии попросили о встрече с заместителем главы МИД РФ, их примут и выслушают, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Послы этих стран, Британии, Франции и Германии, просятся на встречу с моим заместителем... Мы встретимся с ними. послушаем сказал глава российского МИД на пресс-конференции

Лавров отметил, что интересно послушать европейских дипломатов после того, как их руководители - канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон - говорили оскорбительные вещи о России, многократно переходя на личности.

Ранее Британию, Францию и ФРГ уличили в использовании отвлекающего маневра против РФ.