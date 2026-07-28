На территории округа Подольск в результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения

В результате атаки БПЛА в Подольске зафиксированы повреждения На территории округа Подольск в результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения

Москва28 июл Вести.На территории городского округа Подольск в результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения. Информация опубликована в официальном канале главы города Григория Артамонова в MAX.

Экстренные службы работают на местах уточнил он

В деревне Коледино повреждения получил забор частного дома. В лесном массиве возникло возгорание.

В деревне Бережки обломки беспилотников упали на территории частных домов.

Ситуацию держу на личном контроле. Официальные данные будут обновляться. Прошу жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам отметил Артамонов

Данных о пострадавших нет. Граждан попросили сообщать по номеру 112 об обнаружении обломков и не приближаться к ним.