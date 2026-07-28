Москва28 июлВести.На территории городского округа Подольск в результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения. Информация опубликована в официальном канале главы города Григория Артамонова в MAX.
Экстренные службы работают на местахуточнил он
В деревне Коледино повреждения получил забор частного дома. В лесном массиве возникло возгорание.
В деревне Бережки обломки беспилотников упали на территории частных домов.
Ситуацию держу на личном контроле. Официальные данные будут обновляться. Прошу жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникамотметил Артамонов
Данных о пострадавших нет. Граждан попросили сообщать по номеру 112 об обнаружении обломков и не приближаться к ним.