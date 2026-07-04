Москва4 июлВести.В Ленинградской области в результате падения обломков украинского беспилотника легкие ранения получила жительница Волосовского района. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
В Волосовском районе, Бегуницкое с.п. - выбило окна в частном доме, пострадала женщина - оперативно прибыла бригада скорой помощи, помощь оказана на месте, от госпитализации отказались, угрозы жизни нетнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Еще в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения. В деревне Котино загорелись дом, баня, сарай и беседка, в Лосино оказались повреждены два частных дома, машина и забор, в Худановке выбило стекла в одном из жилых домов.
Также ущерб нанесен частным домам в Лужском и Ломоносовском районах.
Дрозденко отметил, что все случаи связаны с падением фрагментов сбитых БПЛА.
Противник начал атаковать Санкт-Петербург и область рано утром 4 июля, в субботу. Один БПЛА рухнул в Петергофе, части другого дрона – в районе порта Высоцк. Кроме того, удар пришелся на территорию нефтяного терминала.
Всего над регионом сбили 72 беспилотника.