Дрозденко: женщина пострадала при падении обломков БПЛА в Ленобласти

Губернатор рассказал о последствиях массовой атаки БПЛА на Ленобласть Дрозденко: женщина пострадала при падении обломков БПЛА в Ленобласти

Москва4 июл Вести.В Ленинградской области в результате падения обломков украинского беспилотника легкие ранения получила жительница Волосовского района. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

В Волосовском районе, Бегуницкое с.п. - выбило окна в частном доме, пострадала женщина - оперативно прибыла бригада скорой помощи, помощь оказана на месте, от госпитализации отказались, угрозы жизни нет написал глава региона в мессенджере МАХ

Еще в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения. В деревне Котино загорелись дом, баня, сарай и беседка, в Лосино оказались повреждены два частных дома, машина и забор, в Худановке выбило стекла в одном из жилых домов.

Также ущерб нанесен частным домам в Лужском и Ломоносовском районах.

Дрозденко отметил, что все случаи связаны с падением фрагментов сбитых БПЛА.

Противник начал атаковать Санкт-Петербург и область рано утром 4 июля, в субботу. Один БПЛА рухнул в Петергофе, части другого дрона – в районе порта Высоцк. Кроме того, удар пришелся на территорию нефтяного терминала.

Всего над регионом сбили 72 беспилотника.