В Петергофе упали обломки украинского БПЛА Украинский БПЛА упал в Петергофе

Москва4 июл Вести.Один из вражеских БПЛА, сбитых в небе над территорией Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рухнул в Петергофе. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Силами ПВО сбито 72 БПЛА, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет написал глава города в мессенджере МАХ

По его словам, также удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе.

Ранее губернатор региона Александр Дрозденко рассказал, что падение фрагментов беспилотника было зафиксировано в районе порта Высоцк.