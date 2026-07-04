Москва4 июлВести.Один из вражеских БПЛА, сбитых в небе над территорией Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рухнул в Петергофе. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Силами ПВО сбито 72 БПЛА, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нетнаписал глава города в мессенджере МАХ
По его словам, также удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе.
Ранее губернатор региона Александр Дрозденко рассказал, что падение фрагментов беспилотника было зафиксировано в районе порта Высоцк.