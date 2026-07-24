Беглов: при атаке БПЛА в Петербурге повреждены гражданские объекты

Украинские БПЛА атаковали гражданские объекты в Санкт-Петербурге Беглов: при атаке БПЛА в Петербурге повреждены гражданские объекты

Москва24 июл Вести.В Санкт-Петербурге в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждены гражданские объекты. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, в настоящее время идет ликвидация последствий вражеских ударов.

Сегодня утром Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время идет ликвидация последствий уточнил Беглов в своем канале в мессенджере MAX

Губернатор также проинформировал, что оперативный штаб под его руководством координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие.