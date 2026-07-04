Москва4 июлВести.В Ленинградской области в районе порта Высоцк зафиксировано падение обломков БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Информация о последствиях уточняется.
В регионе продолжают отражать атаку противника, которая началась рано утром 4 июля, в субботу. Над территорией уничтожены несколько десятков вражеских дронов.
Над территорией Ленинградской области сбито несколько десятков БПЛА противника. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Информация уточняетсянаписал Дрозденко в мессенджере МАХ
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