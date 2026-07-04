В районе порта Высоцк в Ленобласти зафиксировано падение обломков БПЛА

Обломки БПЛА противника рухнули в районе порта Высоцк в Ленобласти В районе порта Высоцк в Ленобласти зафиксировано падение обломков БПЛА

Москва4 июл Вести.В Ленинградской области в районе порта Высоцк зафиксировано падение обломков БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Информация о последствиях уточняется.

В регионе продолжают отражать атаку противника, которая началась рано утром 4 июля, в субботу. Над территорией уничтожены несколько десятков вражеских дронов.

Над территорией Ленинградской области сбито несколько десятков БПЛА противника. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Информация уточняется написал Дрозденко в мессенджере МАХ

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