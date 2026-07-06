Москва6 июлВести.Над Ленинградской областью силами ПВО уничтожено 47 беспилотников ВСУ. В настоящее время боевая работа продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

В результате отражения атаки над Ленинградской областью сбито 47 БПЛА противника

написал Александр Дрозденко

По его данным, фрагменты сбитых дронов упали в районе Лужского полигона, а также в районе порта Усть-Луга.

На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Информация о последствиях уточняется.