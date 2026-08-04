Губернатор Дрозденко: при атаке БПЛА на Ленобласть пострадал один человек

В Ленобласти в результате атаки БПЛА пострадал человек, сбито 17 дронов Губернатор Дрозденко: при атаке БПЛА на Ленобласть пострадал один человек

Москва4 авг Вести.В Ленинградской области в результате атаки дронов ВСУ пострадал один человек. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

1 человек пострадал. Информация уточняется написал Александр Дрозденко

Глава региона заявил, что за время атаки над регионом ликвидировано 17 беспилотных летательных аппаратов. Ранее Дрозденко информировал о росте числа сбитых дронов с шести до 15. На территории складской зоны вблизи населенного пункта Красный Бор Тосненского района зафиксированы повреждения.

В настоящее время в Ленинградской области объявлен отбой беспилотной опасности.

В ночь на 4 августа режим беспилотной опасности вводился в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Жителей Северной столицы предупреждали о возможных перебоях с мобильным интернетом, а аэропорт Пулково временно работал с ограничениями.