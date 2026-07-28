Москва28 июлВести.Вооруженные силы России в акватории Черного моря нанесли удар по судну типа "балкер", которое использовалось в интересах украинских боевиков. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Балкер с военным грузом для ВСУ был поражен с помощью беспилотных летательных аппаратов в северо-западной части Черного моря. Также ВС РФ нанесли удар по килекторному судну в порту Николаев.
Ранее сообщалось, что российская армия поразила балкер с военным грузом южнее Одессы. Для удара были использованы дроны и высокоточное оружие.