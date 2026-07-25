Минобороны РФ показало кадры удара по балкеру в Черном море Минобороны России показало кадры поражения балкера в Черном море

Москва25 июл Вести.Минобороны России опубликовало кадры, на которых зафиксировано поражение судна типа "балкер" в акватории Черного моря.

По данным российского оборонного ведомства, расчет войск беспилотных систем нанес удар по обнаруженному в акватории сухогрузу с применением реактивного беспилотника "Герань-4 сикер". В Минобороны заявили, что средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали поражение судна.

По версии ведомства, оно использовалось для доставки грузов военного назначения в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 25 июля сообщалось о поражении еще одного судна, которое также действовало в интересах украинской армии. Удар был нанесен по сухогрузу в порту Николаев в момент его разгрузки.