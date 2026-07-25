Российская армия разбомбила сухогруз во время разгрузки в порту Николаева

ВС РФ нанесли удар по порту Николаева и поразили сухогруз в момент разгрузки Российская армия разбомбила сухогруз во время разгрузки в порту Николаева

Москва25 июл Вести.Российские войска нанесли удар по порту Николаева, в результате чего был поражен сухогруз, доставивший грузы для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удар по судну был нанесен прямо во время его разгрузки, уточняет ведомство.

В порту "Николаев" (государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт") в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ говорится в заявлении ведомства

Уточняется, что атака была совершена высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские военные ударами высокоточного оружия и беспилотниками поразили два буксира в порту Николаева.