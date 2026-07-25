Российские военные нанесли удар по сухогрузу и десантному катеру ВСУ в Николаеве

ВС России поразили десантный катер ВСУ в порту Николаева Российские военные нанесли удар по сухогрузу и десантному катеру ВСУ в Николаеве

Москва25 июл Вести.Российские военные поразили в порту Николаева быстроходный десантный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также сухогруз, перевозивший грузы для нужд боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в порту "Николаев" поражены сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для ВСУ, и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины говорится в сообщении

Ранее 25 июля Минобороны отчиталось об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в Черниговской области.