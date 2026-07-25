Москва25 июлВести.Российские военные поразили в порту Николаева быстроходный десантный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также сухогруз, перевозивший грузы для нужд боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в порту "Николаев" поражены сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для ВСУ, и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украиныговорится в сообщении
Ранее 25 июля Минобороны отчиталось об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в Черниговской области.