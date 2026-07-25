Москва25 июлВести.Российские военные с помощью беспилотников "Герань-4 Сикер" уничтожили подстанции 110 кВ и 40 кВ в Черниговской области, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате ночной атаки беспилотным аппаратом "Герань-4 Сикер" была уничтожена подстанция напряжением 110 кВ в населённом пункте Мена. Днем, прямым попаданием российского ударного БпЛА того же типа, была уничтожена подстанция 40 кВ в населенном пункте Семеновкаговорится в сообщении
Ранее российские военные при помощи беспилотника "Герань" ударили по судну с военным грузом в Черном море.