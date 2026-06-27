Москва27 июнВести.Российские военнослужащие ударом беспилотника "Герань-2 Сикер" уничтожили радиовышку-ретранслятор в Черниговской области, которую использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.
Накануне в населенном пункте Новгород-Северский Черниговской области ударом БПЛА "Герань-2 Сикер" успешно уничтожена радиовышка-ретранслятор, используемая в интересах ВСУговорится в заявлении ведомства
Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили объект энергетической инфраструктуры в Конотопе Сумской области. Удар по подстанции также был нанесен дроном "Герань-2 Сикер".