Москва5 июлВести.Военнослужащие ВС РФ с помощью БПЛА "Герань-2 Сикер" поразили объект энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, речь идет о населенном пункте Газопроводное.
В результате применения подразделениями войск беспилотных систем ударного БПЛА была уничтожена газораспределительная станция в населенном пункте Газопроводное Черниговской областиговорится в сообщении
Ранее БПЛА "Герань-4 Сикер" нанес удар по подстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка Сумской области.