"Герань" уничтожила газораспределительную станцию в Черниговской области Минобороны РФ: БПЛА "Герань-2 Сикер" уничтожил ГРС в Черниговской области

Москва5 июл Вести.Военнослужащие ВС РФ с помощью БПЛА "Герань-2 Сикер" поразили объект энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, речь идет о населенном пункте Газопроводное.

В результате применения подразделениями войск беспилотных систем ударного БПЛА была уничтожена газораспределительная станция в населенном пункте Газопроводное Черниговской области говорится в сообщении

Ранее БПЛА "Герань-4 Сикер" нанес удар по подстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка Сумской области.