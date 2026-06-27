МО РФ сообщило об ударе по энергообъекту в Сумской области Минобороны: ВС РФ обесточили предприятия ВСУ в Сумской области

Москва27 июн Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ обесточили предприятия в Сумской области, работавшие в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало кадры с ударом беспилотника "Герань-2 Сикер" по подстанции 330 кВ в населенном пункте Конотоп. В результате атаки, как отметили в министерстве, без электроснабжения остался ряд промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах украинских вооруженных формирований.

В результате удара по подстанции 330 кВ в населенном пункте Конотоп Сумской области был обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах вооруженных формирований Украины говорится в сообщении МО РФ

Накануне российские Воздушно-Космические силы (ВКС) нанесли авиаудары по пунктам управления беспилотниками и местам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР), Днепропетровской и Сумской областях.