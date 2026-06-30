Москва30 июнВести.Военные РФ с помощью беспилотников "Герань-2 Сикер" и "Герань-4 Сикер" ударили по энергетическим объектам промышленных предприятий Украины в Запорожье. Об этом сообщает Минобороны России.
Оборонное ведомство также опубликовало видео с поражением целей.
В результате ударов по опорам ЛЭП 154 кВ в районе населенного пункта Запорожье (Запорожская область) были обесточены промышленные объекты и предприятий, работавшие в интересах вооруженных формирований Украиныговорится в сообщении
Ранее стало известно, что российские Су-34 нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской и Сумской областях. В Запорожской области летчики применили авиабомбу ФАБ-3000.