Российские Су-34 нанесли удары по боевикам ВСУ в Запорожской и Сумской областях

Опубликованы кадры бомбовых ударов по боевикам ВСУ на Сумщине и в Запорожье Российские Су-34 нанесли удары по боевикам ВСУ в Запорожской и Сумской областях

Москва30 июн Вести.Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли бомбовые удары по позициям ВСУ в Запорожской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Целью летчиков в Запорожской области стало место временной дислокации подразделений 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Орехова. Удар был нанесен с помощью одной авиабомбы ФАБ-3000. Уточняется, что на позиции находилось до 20 боевиков киевского режима.

В Сумской области летчики Су-34 применили четыре авиабомбы ФАБ-500. С их помощью были поражены до 20 боевиков ВСУ в районе Краснополья.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об успешном опыте применения Су-34 в районе Красного Лимана. Самолеты наносили удары авиабомбами по укрывшимся подразделениям киевского режима.