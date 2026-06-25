Минобороны: Су-34 нанесли удары по отступающим из Красного Лимана боевикам

Су-34 нанесли удары по отступающим из Красного Лимана боевикам ВСУ Минобороны: Су-34 нанесли удары по отступающим из Красного Лимана боевикам

Москва25 июн Вести.Экипажи Су-34 ВКС России нанесли удары по отступающим из Красного Лимана украинским боевикам, сообщает Минобороны РФ.

Боевики 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ укрылись в районе населенного пункта Щурово.

В интересах группировки войск "Запад" экипажами Су-34 ВКС России были нанесены удары шестью авиабомбами по отступающим из Красного Лимана боевикам 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ сообщили в российском ведомстве

На западе Красного Лимана был нанесен удар с применением четырех авиабомб ФАБ-500 по боевикам 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшимся укрыться на нефункционирующей базе отдыха.

По данным Минобороны РФ подразделения группировки "Запад" за минувшие сутки заняли 38 зданий в Красном Лимане и уничтожили до 35 военнослужащих ВСУ.