Москва25 июнВести.Экипажи Су-34 ВКС России нанесли удары по отступающим из Красного Лимана украинским боевикам, сообщает Минобороны РФ.
Боевики 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ укрылись в районе населенного пункта Щурово.
В интересах группировки войск "Запад" экипажами Су-34 ВКС России были нанесены удары шестью авиабомбами по отступающим из Красного Лимана боевикам 63-й отдельной механизированной бригады ВСУсообщили в российском ведомстве
На западе Красного Лимана был нанесен удар с применением четырех авиабомб ФАБ-500 по боевикам 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшимся укрыться на нефункционирующей базе отдыха.
По данным Минобороны РФ подразделения группировки "Запад" за минувшие сутки заняли 38 зданий в Красном Лимане и уничтожили до 35 военнослужащих ВСУ.