Российские военные заняли 38 зданий при продвижении в Красном Лимане Минобороны: ВС РФ заняли 38 зданий ВСУ в Красном Лимане

Москва25 июн Вести.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли удары по формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ряде участков фронта. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, поражение было нанесено подразделениям трех механизированных и одной штурмовой бригад ВСУ, бригаде морской пехоты и бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Нижняя Журавка, Подлиман и Щурово.

Наиболее активные боевые действия, сообщило Минобороны, продолжаются в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР). Там штурмовые подразделения 25-й армии ведут бои против разрозненных формирований украинских сил.

Вместе с тем подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели девятью опорными пунктами противника и заняли 38 зданий в городской застройке Красного Лимана.

В Минобороны РФ сообщили, что за сутки в городе были уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, восемь наземных робототехнических комплексов и два склада боеприпасов.

Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад", по данным российского военного ведомства, потери украинской стороны за сутки составили более 220 военнослужащих, два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 17 автомобилей и три артиллерийских орудия, два из которых были западного производства.