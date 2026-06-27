Минобороны: бойцы ВС РФ за сутки освободили 57 зданий в Красном Лимане

Российские военные за сутки освободили 57 зданий в Красном Лимане Минобороны: бойцы ВС РФ за сутки освободили 57 зданий в Красном Лимане

Москва27 июн Вести.Российские военнослужащие продолжают освобождение Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР). За сутки под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ перешли 57 зданий, сообщает Минобороны России.

Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бой в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами и захватили 57 зданий говорится в заявлении МО РФ

В оборонном ведомстве сообщили, что в ходе боев на территории Красного Лимана противник потерял до 40 человек личного состава.

Также в Минобороны проинформировали, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 511 беспилотников.

Ранее военкор Добровольческого корпуса МО РФПавел Кукушкин заявил, что российские военные проводят завершающие фазы освобождения населенных пунктов Константиновка и Красный Лиман в ДНР.