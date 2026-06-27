Минобороны: ВС РФ за сутки сбили 3 ракеты "Фламинго" и 511 дронов ВСУ в зоне СВО

ВС РФ за сутки сбили три ракеты "Фламинго" и 511 беспилотников ВСУ в зоне СВО Минобороны: ВС РФ за сутки сбили 3 ракеты "Фламинго" и 511 дронов ВСУ в зоне СВО

Москва27 июн Вести.Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбиты три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 511 беспилотников в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве заявили, что российские войска уничтожили 16 управляемых авиационных бомб противника.

Всего с начала проведения СВО ликвидированы: 170 160 беспилотных летательных аппаратов, 671 самолет, 284 вертолета, 29 934 танка и других боевых бронемашин, а также 65 010 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО в ночь на 27 июня уничтожили 175 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами.