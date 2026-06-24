МО РФ: за сутки в зоне СВО сбили 14 авиабомб и 584 беспилотника ВСУ

ВС РФ сбили 14 управляемых авиабомб и 584 беспилотника ВСУ в зоне СВО МО РФ: за сутки в зоне СВО сбили 14 авиабомб и 584 беспилотника ВСУ

Москва24 июн Вести.Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении оборонного ведомства

В Минобороны также привели общую статистику с начала специальной военной операции. Согласно данным ведомства, за этот период были уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 168 090 беспилотных летательных аппаратов, 663 зенитных ракетных комплекса, 29 886 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, российское ведомство заявило об уничтожении 1747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 64 790 единиц специальной военной автомобильной техники.