Средства ПВО сбили за сутки 762 украинских дрона и 17 авиабомб в зоне СВО

ВС РФ за сутки сбили 762 дрона ВСУ и 17 авиабомб в зоне СВО Средства ПВО сбили за сутки 762 украинских дрона и 17 авиабомб в зоне СВО

Москва25 июн Вести.Вооруженные силы РФ за сутки сбили 762 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 17 авиабомб в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении ведомства

В Минобороны добавили, что ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.

По данным российского военного ведомства, в общей сложности с начала СВО было ликвидировано 168 852 дрона.