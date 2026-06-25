Москва25 июнВести.Вооруженные силы РФ за сутки сбили 762 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 17 авиабомб в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении ведомства
В Минобороны добавили, что ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.
По данным российского военного ведомства, в общей сложности с начала СВО было ликвидировано 168 852 дрона.