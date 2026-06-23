Москва23 июнВести.Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки сбили пять крылатых ракет Storm Shadow и перехватили 462 украинских беспилотника в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом сообщило Министерство обороны России.
Средствами противовоздушной обороны сбиты... пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 462 беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в заявлении ведомства
Кроме того, сообщили в МО РФ, системы ПВО перехватили и уничтожили 13 управляемых авиабомб.
Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что российская авиация нанесла удар корректируемыми авиабомбами по острову Первомайский в Николаевской области.