МО: ПВО за сутки сбила 7 ракет "Фламинго" и 655 украинских дронов в зоне СВО

Средства ПВО за сутки сбили 7 крылатых ракет и 655 дронов ВСУ в зоне СВО МО: ПВО за сутки сбила 7 ракет "Фламинго" и 655 украинских дронов в зоне СВО

Москва21 июл Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки в зоне спецоперации (СВО) сбили 7 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, были нейтрализованы 655 беспилотников и 11 управляемых авиабомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, семь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 655 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на вторник, 21 июля, Вооруженные силы (ВС) РФ поразили объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).