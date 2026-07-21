Москва21 июлВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки в зоне спецоперации (СВО) сбили 7 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, были нейтрализованы 655 беспилотников и 11 управляемых авиабомб.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, семь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 655 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на вторник, 21 июля, Вооруженные силы (ВС) РФ поразили объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).