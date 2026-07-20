Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 917 украинских БПЛА и 8 авиабомб в зоне СВО

Средства ПВО за сутки сбили 917 беспилотников и восемь авиабомб ВСУ в зоне СВО Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 917 украинских БПЛА и 8 авиабомб в зоне СВО

Москва20 июл Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили восемь управляемых авиационных бомб и 917 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб ... и 917 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Также в оборонном ведомстве сообщили, что силы ПВО нейтрализовали четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

Ранее в Минобороны РФ проинформировали, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на понедельник, 20 июля, уничтожили 381 беспилотник ВСУ в небе над российскими регионами и акваториями двух морей.