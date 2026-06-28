Минобороны: ВС РФ за сутки сбили 7 авиабомб и 590 дронов ВСУ в зоне спецоперации

ВС РФ сбили семь авиабомб и 590 беспилотников ВСУ за сутки в зоне спецоперации Минобороны: ВС РФ за сутки сбили 7 авиабомб и 590 дронов ВСУ в зоне спецоперации

Москва28 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили семь авиабомб и 590 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении реактивного снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 590 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

В течение предыдущих суток российские средства ПВО уничтожили три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 511 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации.

В ночь на 28 июня средства противовоздушной обороны сбили 213 украинских дронов над регионами РФ и акваториями двух морей.