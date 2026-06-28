Москва28 июнВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили семь авиабомб и 590 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении реактивного снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 590 беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении МО РФ
В течение предыдущих суток российские средства ПВО уничтожили три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 511 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации.
В ночь на 28 июня средства противовоздушной обороны сбили 213 украинских дронов над регионами РФ и акваториями двух морей.