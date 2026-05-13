Минобороны: 572 украинских дрона уничтожены в зоне спецоперации за сутки

Москва13 мая Вести.Российские военнослужащие за сутки уничтожили 572 украинских беспилотника самолетного типа в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в среду в Министерстве обороны России.

Средствами противовоздушной обороны сбиты… 572 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

В военном ведомстве уточнили, что также ликвидированы три управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и управляемая ракета большой дальности "Нептун".

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 13 мая, средства противовоздушной обороны уничтожили 286 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.