Средства ПВО сбили за ночь 605 беспилотников ВСУ над регионами России Минобороны РФ: силы ПВО сбили за ночь 605 дронов ВСУ над регионами России

Москва6 авг Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили за ночь 605 беспилотников ВСУ над регионами РФ. Об этом проинформировало российское Минобороны в четверг.

По информации ведомства, дроны были нейтрализованы в период с 20.00 5 августа до 8.00 6 августа по московскому времени.

Перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

По заявлению Минобороны, украинские дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, над Московским регионом, над Краснодарским краем, над Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее глава муниципального образования город-курорт Геленджик Алексей Богодистов сообщил, что в Геленджике объявили об угрозе атаки безэкипажных катеров, плавание и выход в акваторию полностью запрещены.