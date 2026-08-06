Москва6 авгВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили за ночь 605 беспилотников ВСУ над регионами РФ. Об этом проинформировало российское Минобороны в четверг.
По информации ведомства, дроны были нейтрализованы в период с 20.00 5 августа до 8.00 6 августа по московскому времени.
Перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
По заявлению Минобороны, украинские дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, над Московским регионом, над Краснодарским краем, над Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее глава муниципального образования город-курорт Геленджик Алексей Богодистов сообщил, что в Геленджике объявили об угрозе атаки безэкипажных катеров, плавание и выход в акваторию полностью запрещены.