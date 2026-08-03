Москва3 авгВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 131 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 3 августа. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 2 августа до 7:00 мск 3 августа, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типаговорится в сообщении
Как отмечается, БПЛА ВСУ были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
В ночь на 2 августа российские ПВО сбили 245 украинских беспилотников.