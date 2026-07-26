МО: силы ПВО в ночь на воскресенье сбили 133 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Средства ПВО в ночь на воскресенье сбили 133 дрона ВСУ над российскими регионами МО: силы ПВО в ночь на воскресенье сбили 133 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Москва26 июл Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 26 июля, уничтожили 133 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем канале в MAX.

Уточняется, что вражеские дроны были нейтрализованы в период с 20.00 25 июля до 08.00 26 июля по московскому времени.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Ростовской, Брянской, Орловской, Калужской, Курской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на субботу, 25 июля, средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 328 дронов ВСУ в небе над российскими регионами.