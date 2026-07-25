Минобороны: ПВО в ночь на субботу сбила 328 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Средства ПВО в ночь на субботу сбили 328 украинских дронов над регионами России Минобороны: ПВО в ночь на субботу сбила 328 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Москва25 июл Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 25 июля, уничтожили 328 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем канале в MAX.

Уточняется, что вражеские дроны были нейтрализованы в период с 20.00 24 июля до 08.00 25 июля по московскому времени.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Тульской, Кировской, Липецкой, Ростовской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Чувашия, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Республики Калмыкия, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на пятницу, 24 июля, средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 571 беспилотник ВСУ в небе над российскими регионами.