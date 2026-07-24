Минобороны: ПВО в ночь на пятницу сбила 571 беспилотник ВСУ над регионами РФ

Средства ПВО в ночь на пятницу сбили 571 украинский дрон над регионами России Минобороны: ПВО в ночь на пятницу сбила 571 беспилотник ВСУ над регионами РФ

Москва24 июл Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 24 июля, уничтожили 571 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем канале в MAX.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты над территориями Ленинградской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Псковской, Калужской, Курской, Тверской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на четверг, 23 июля, средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 223 беспилотника ВСУ в небе над российскими регионами.