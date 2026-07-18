Москва18 июлВести.Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали 379 дронов Вооруженных сил Украины над регионами РФ, акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что беспилотники были самолетного типа.
Перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областейговорится в сообщении министерства
Кроме того, БПЛА уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.
Ранее сообщалось, что ПВО России в течение дня в пятницу, 18 июля, сбила 105 украинских беспилотников. Противовоздушная оборона работала в период с 8.00 до 20.00 мск над девятью российскими регионами и акваториями двух морей.