МО РФ: силы ПВО за ночь сбили 379 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы ПВО за ночь сбили 379 дронов ВСУ над российскими регионами МО РФ: силы ПВО за ночь сбили 379 дронов ВСУ над российскими регионами

Москва18 июл Вести.Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали 379 дронов Вооруженных сил Украины над регионами РФ, акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что беспилотники были самолетного типа.

Перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областей говорится в сообщении министерства

Кроме того, БПЛА уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Ранее сообщалось, что ПВО России в течение дня в пятницу, 18 июля, сбила 105 украинских беспилотников. Противовоздушная оборона работала в период с 8.00 до 20.00 мск над девятью российскими регионами и акваториями двух морей.