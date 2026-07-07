ПВО за 12 часов сбила 190 дронов ВСУ над регионами РФ и акваториями двух морей МО: силы ПВО за 12 часов сбили 190 украинских беспилотников над регионами России

Москва7 июл Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили над российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей 190 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские беспилотники были нейтрализованы 7 июля в период с 08.00 до 20.00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 190 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Владимирской, Калужской, Тверской, Орловской, Рязанской, Тульской и Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Минобороны сообщали, что средства противовоздушной обороны за 12 часов понедельника, 6 июля, перехватили и уничтожили над российскими регионами 116 украинских беспилотников.