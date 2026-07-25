Москва25 июл Вести.Белгород и округ находится под массированной атакой беспилотников, есть пострадавшие, а также повреждения и возгорания на улицах, сообщил в ночь на субботу, 25 июля, в своем MAX-канале врио губернатора региона Александр Шуваев.

Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой вражеских беспилотников. Есть пострадавшие, они госпитализированы написал глава области

По его словам, на улицах есть повреждения и возгорания. Шуваев призвал жителей города и округа не подхолдить к окнам и воздержаться от поездок.