Москва25 июлВести.Белгород и округ находится под массированной атакой беспилотников, есть пострадавшие, а также повреждения и возгорания на улицах, сообщил в ночь на субботу, 25 июля, в своем MAX-канале врио губернатора региона Александр Шуваев.
Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой вражеских беспилотников. Есть пострадавшие, они госпитализированынаписал глава области
По его словам, на улицах есть повреждения и возгорания. Шуваев призвал жителей города и округа не подхолдить к окнам и воздержаться от поездок.