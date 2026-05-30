Москва30 маяВести.Средства противовоздушной обороны в ночь на 30 мая уничтожили 127 БПЛА Вооруженных сил Украины в небе над регионами России, сообщает Министерство обороны РФ.
Уточняется, что вражеские дроны перехвачены в период с 20.00 по московскому времени 29 мая до 07.00 мск 30 мая.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаотмечается в сообщении
Украинские беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, подчеркнули в ведомстве.
В ночь на 29 мая средства ПВО сбили 208 беспилотников ВСУ над российскими территориями. Уточнялось, что нападение киевского режима стало самым массовым за последнюю неделю.