Средства ПВО в ночь на субботу сбили 127 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Средства ПВО в ночь на 30 мая сбили 127 дронов ВСУ над регионами России Средства ПВО в ночь на субботу сбили 127 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Москва30 мая Вести.Средства противовоздушной обороны в ночь на 30 мая уничтожили 127 БПЛА Вооруженных сил Украины в небе над регионами России, сообщает Министерство обороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны перехвачены в период с 20.00 по московскому времени 29 мая до 07.00 мск 30 мая.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Украинские беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, подчеркнули в ведомстве.

В ночь на 29 мая средства ПВО сбили 208 беспилотников ВСУ над российскими территориями. Уточнялось, что нападение киевского режима стало самым массовым за последнюю неделю.