МО РФ: за ночь средства ПВО сбили 85 украинских дронов над регионами России

Средства ПВО за ночь сбили 85 беспилотников ВСУ над российскими регионами МО РФ: за ночь средства ПВО сбили 85 украинских дронов над регионами России

Москва15 апр Вести.Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 15 апреля сбили 85 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 14 апреля до 07.00 мск 15 апреля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

Уточняется, что БПЛА были уничтожены над Воронежской, Белгородской, Самарской, Ростовской, Саратовской областями, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО с 08.00 до 20.00 мск 14 апреля сбили 11 украинских дронов над регионами России.