Москва15 апрВести.Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 15 апреля сбили 85 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 14 апреля до 07.00 мск 15 апреля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении МО РФ
Уточняется, что БПЛА были уничтожены над Воронежской, Белгородской, Самарской, Ростовской, Саратовской областями, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО с 08.00 до 20.00 мск 14 апреля сбили 11 украинских дронов над регионами России.