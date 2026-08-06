Москва6 авгВести.В Геленджике объявили об угрозе атаки безэкипажных катеров - плавание и выход в акваторию полностью запрещены. Об этом сообщил мэр Алексей Богодистов в мессенджере MAX.
Внимание, в Геленджике опасность атаки безэкипажных катеров!написал Алексей Богодистов
Он обратился к горожанам и туристам с просьбой покинуть пляжную зону и набережную.
Гражданам рекомендуется переждать опасность в закрытых помещениях, а при наличии возможности - спуститься в цоколь или подвал. Тем, кто остался в квартирах, не следует стоять у окон - безопаснее находиться в комнате без окон либо с окнами, выходящими не на море. Укрываться в машине и гулять у воды сейчас категорически не рекомендуется.
Очевидцев просят не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО, беспилотники, их фрагменты, действия спецслужб и систем защиты. В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.
Сигнал отбоя будет дан после нормализации обстановки.