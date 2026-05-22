В Геленджике объявлена опасность атаки БПЛА В Геленджике прозвучал сигнал воздушной тревоги

Москва22 мая Вести.На территории Геленджика работает сирена, оповещающая о воздушной опасности. Об этом в MAX сообщил глава города Алексей Богодистов.

Уважаемые жители! В городе работает сирена. Будьте внимательны и осторожны говорится в сообщении

Жителям напомнили, что если при звучащем сигнале сирены они находятся на улице, необходимо зайти в подвал, цокольный этаж или помещение без окон.

Используйте правило "двух стен", это может быть коридор, прихожая, тамбур или ванная, если она находится внутри квартиры написал глава города

Прятаться в автомобиле нельзя. В укрытии нужно оставаться до официального сообщения об отмене угрозы.

До этого Росавиация сообщила, что работа аэропорта города временно ограничена.