Российские ПВО сбили за сутки 1155 украинских беспилотников в зоне СВО

ПВО РФ за сутки сбила 1155 беспилотников ВСУ в зоне СВО Российские ПВО сбили за сутки 1155 украинских беспилотников в зоне СВО

Москва6 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшие сутки 1115 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 20 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. говорится в сообщении

Ранее Минобороны отчиталось, что в ночь на 6 августа силы ПВО сбили 605 украинских БПЛА в небе над регионами России.