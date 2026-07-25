Минобороны: силы ПВО за сутки сбили больше 1 тыс. беспилотников ВСУ в зоне СВО

Средства ПВО сбили за сутки больше 1 тыс. беспилотников ВСУ в зоне спецоперации Минобороны: силы ПВО за сутки сбили больше 1 тыс. беспилотников ВСУ в зоне СВО

Москва25 июл Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 1 060 беспилотников и восемь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации (СВО), сообщило Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 1 060 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

В ночь на субботу, 25 июля, Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили нанесение групповых ударов по объектам инфраструктуры, используемой в интересах украинской армии. Российские военные поразили склад с военным имуществом ВСУ и объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в порту Измаил, сообщили ранее в Минобороны РФ.