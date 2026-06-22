Москва22 июнВести.734 беспилотника и 12 управляемых авиабомб сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) в зоне спецоперации за последние сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 734 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении ведомства
С начала проведения СВО уничтожено 167 044 беспилотника. Также уничтожен 671 самолет противника, 284 вертолета, 662 зенитных ракетных комплекса и почти 30 тыс. танков.