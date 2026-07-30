ПВО России за сутки уничтожила 712 беспилотников ВСУ МО РФ: российская ПВО за сутки сбила 712 украинских беспилотников

Москва30 июл Вести.Средства противовоздушной обороны РФ за прошедшие сутки уничтожили 712 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

Кроме того, силами ПВО сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 2 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

По данным МО, всего с начала проведения СВО уничтожено 192611 беспилотных летательных аппаратов противника.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что ПВО России в течение прошедшей ночи уничтожила 258 украинских беспилотников над регионами РФ.