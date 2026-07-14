ПВО РФ за сутки уничтожила 715 украинских беспилотников Минобороны: ПВО России за сутки сбила 715 беспилотников ВСУ

Москва14 июл Вести.Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 715 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из сводки Минобороны РФ о ходе спецоперации.

Кроме того, ПВО сбила семь управляемых авиационных бомб и два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS противника.

В МО РФ отметили, что всего с начала проведения СВО было уничтожено 673 самолета, 284 вертолета, 181166 беспилотников и 1757 боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО в ночь на вторник, 14 июля, уничтожили 288 украинских дронов самолетного типа над территорией РФ.