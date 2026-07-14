Москва14 июлВести.Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 715 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из сводки Минобороны РФ о ходе спецоперации.
Кроме того, ПВО сбила семь управляемых авиационных бомб и два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS противника.
В МО РФ отметили, что всего с начала проведения СВО было уничтожено 673 самолета, 284 вертолета, 181166 беспилотников и 1757 боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО в ночь на вторник, 14 июля, уничтожили 288 украинских дронов самолетного типа над территорией РФ.