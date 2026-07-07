Российские силы ПВО за сутки сбили 797 украинских БПЛА Минобороны: российские военные сбили 797 украинских БПЛА за сутки

Москва7 июл Вести.Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 797 беспилотников самолетного типа ВСУ и ряд других воздушных целей, сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 797 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении ведомства

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили 116 украинских беспилотников над акваториями Азовского и Черного морей.