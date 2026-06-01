ПВО России за сутки отбила атаки 233 беспилотников ВСУ Минобороны РФ: ПВО за сутки уничтожила 233 украинских БПЛА

Москва1 июн Вести.Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 233 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В суточной сводке российского ведомства отмечается, что также ПВО в течение суток сбила девять управляемых авиабомб ВСУ.

В Минобороны также привели обновленные данные о потерях ВСУ с начала проведения специальной военной операции. Так, уничтожены 671 самолет противника, 284 вертолета, 661 зенитный ракетный комплекс, 29568 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, перехвачены более 154 тысяч вражеских беспилотников.

В ночь на понедельник ПВО сбила 72 украинских БПЛА. Воздушную атаку ВСУ отразили над восемью регионами России, а также над акваторией Черного моря.